Двоє педофілів отримали по 12 років тюрми

Суди у Кіровоградській та Дніпропетровській областях винесли вироки двом чоловікам, які зґвалтували неповнолітніх дівчат. Обидва зловмисники проведуть за ґратами по 12 років.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У Кіровоградській області 12 років позбавлення волі отримав 34-річний колишній правоохоронець з Олександрівської громади. Його визнано винним у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат за ч. ч. 3, 4 ст. 152 КК України.

У липні 2021 року засуджений, достеменно знаючи про вік потерпілих, запропонував підвезти їх додому. Спочатку він вчинив сексуальне насильство щодо 13-річної знайомої, а вже за два дні зґвалтував іншу дівчину — 14 років.

У Дніпропетровській області апеляційний суд відхилив скаргу 43-річного мешканця Дніпра, який намагався уникнути покарання, та залишив у силі вирок першої інстанції — 12 років тюрми.

Прокурори довели, що протягом 2024–2025 років чоловік систематично ґвалтував 14-річну доньку своєї співмешканки.

Зловмисник чинив на дитину жорсткий психологічний тиск та шантажував її фейковими або провокаційними відео, погрожуючи показати їх матері та знайомим. Дівчинка тривалий час боялася зізнатися, проте потайки записувала розмови з вітчимом на диктофон, аби мати докази. Про пережите вона розповіла мамі лише після того, як жінка розірвала стосунки з кривдником.