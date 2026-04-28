        На Хмельниччині вітчима підозрюють у зґвалтуванні 11-річної падчерки

        Віктор Алєксєєв
        28 Квітня 2026 13:36
        На Хмельниччині вітчима підозрюють у зґвалтуванні падчерки / Фото Офіс Генпрокурора
        Шепетівська окружна прокуратура повідомила про підозру 35-річному жителю Хмельниччини у зґвалтуванні малолітньої падчерки, вчиненому повторно. Дії чоловіка кваліфіковано за частинами 4 та 6 статті 152 Кримінального кодексу України.

        За даними слідства, наприкінці березня 2025 року, скориставшись тим, що дружина спала в іншій кімнаті, підозрюваний вчинив дії сексуального характеру щодо своєї малолітньої падчерки.

        Повторний епізод стався у квітні 2026 року, коли мати дитини перебувала на стаціонарному лікуванні з молодшим сином. Тоді вітчим знову зґвалтував 11-річну дівчинку.

        Того ж дня дитина розповіла про те, що сталося, близькій родичці. Після цього вони відразу звернулися до правоохоронців.

        Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

        Досудове розслідування триває.


