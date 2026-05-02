У Вінниці затримано засновника християнського реабілітаційного центру: 15 років насильства над дітьми

За інформацією Генерального прокурора Руслана Кравченка, правоохоронці викрили жахливі факти системного сексуального насильства над неповнолітніми. У Вінниці затримано засновника благодійного закладу, який роками знущався з вихованок під прикриттям допомоги дітям у складних життєвих обставинах.

Християнський реабілітаційний центр був створений у 2006 році. Замість обіцяної підтримки, керівник закладу використовував свій авторитет вихователя для скоєння тяжких злочинів.

З груп чисельністю від 25 до 50 дітей чоловік обирав жертв серед дівчат. Залишаючись із ними наодинці, він вчиняв насильницькі дії.

Злочини відбувалися по всій території центру — у кабінетах, житлових кімнатах, котельні, вбиральнях та навіть під час виїзного відпочинку.

Зловмисник систематично залякував дітей покараннями, щоб придушити опір та змусити їх мовчати.

Насильство тривало безкарно протягом 15 років. Перший крок до викриття було зроблено лише у 2021 році, коли мати 13-річної вихованки дізналася про наругу над донькою та звернулася до поліції.

Розслідування тривало п’ять років. За цей час слідчі опитали десятки свідків та колишніх підопічних центру. Наразі офіційно встановлено 10 жертв — дівчат, яким на момент вчинення злочинів було від 8 до 14 років. Правоохоронці припускають, що реальна кількість потерпілих може бути значно більшою.

Так званого «вихователя» затримано. Йому повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

«Відповідальність буде неминучою та максимально жорсткою. Бо ті, хто ховається за благородною метою, щоб скоювати злочини проти дітей — зраджують усе: довіру, надію та саму людяність», — наголосив Генпрокурор.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.