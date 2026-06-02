Зеленський: розвідка отримала нові документи про плани Росії щодо України, Молдови та Кавказу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони Олега Іващенка щодо російського виробництва ракет, а також нових планів Кремля стосовно України та інших регіонів.

За словами глави держави, українська розвідка отримала детальну інформацію про російські ракетні підприємства, обсяги виробництва, логістику постачання критично важливих компонентів і верстатів, а також про компанії та осіб з інших країн, які допомагають Москві обходити міжнародні санкції.

«Готуємо оновлення наших заходів протидії – українських та в координації з партнерами. Важливо, щоб тиск на Росію зростав», – зазначив Зеленський.

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Президент також заявив, що Росія визначила одним із пріоритетних напрямків майбутніх атак українські компанії, які займаються розвитком ракетних технологій.

За його словами, Кремль розглядає як стратегічну загрозу здатність України створити власну балістичну систему та локалізувати виробництво засобів антибалістичного захисту.

«Будемо реагувати», – наголосив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, ГУР отримало нові внутрішні документи російського політичного планування. Вони стосуються відносин України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Перської затоки.

Президент зазначив, що одним із ключових завдань Росії є обмеження безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків України з цими державами.

«Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету», – заявив Зеленський.

Окремо він звернув увагу на ситуацію у Вірменії. На думку президента, Європа має активніше підтримувати народи, на які Росія продовжує чинити політичний вплив.

«Зараз це особливо стосується Вірменії – напередодні виборів в цій країні. Це питання не просто про той чи інший політичний вибір народу, а про фундаментальне право народу самостійно обирати для себе майбутнє», – підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна готує відповідні пропозиції для подальшої роботи з міжнародними партнерами.