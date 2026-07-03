У Криму атакували одразу низку енергооб’єктів: “Птахи Мадяра” показали нічну роботу

Сили безпілотних систем ЗСУ протягом ночі уразили 48 цілей в оперативній глибині російських окупантів. Серед них — зенітний ракетний комплекс “Тор-М2”, низка електропідстанцій в окупованому Криму та газова компресорна станція.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

“Птахи СБС подають напругу окупанту. Кримський рубильник: протягом ночі вимкнено +10”, — написав він.

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За словами Бровді, серед уражених цілей — ЗРК “Тор-М2” у районі села Смирнове Запорізької області. Його атакували бійці 9-го батальйону “Кайрос” 414-ї окремої бригади СБС “Птахи Мадяра”.

Основна частина ударів припала на тимчасово окупований Крим. Зокрема, дрони СБС уразили електропідстанцію ПС 35 кВ Тарханкутської ВЕС в Окунівці, підстанцію ПС 35 кВ “Тарханкут” у Чорноморському, а також ПС 110 кВ “Білогірськ” у Білогірську.

Також у списку уражених об’єктів — ПС 110/35 кВ “Випасне”, ПС 110 кВ “Саки”, ПС 110 кВ “Таврія”, ПС 110 кВ “Миколаївка”, ПС 110 кВ “Старий Крим” та ПС 330/110 кВ “Західно-Кримська”.

Крім того, за даними командувача СБС, ураження зазнала газова компресорна станція “Ключі” в окупованому Криму.

До ударів були залучені підрозділи 414-ї окремої бригади СБС “Птахи Мадяра”, 413-го окремого полку СБС “Рейд”, група БпАС “Фенікс”, 412-та окрема бригада СБС “Nemesis” та 1-й окремий центр СБС.