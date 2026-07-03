Роналду забив історичний гол, а Португалія на 90+4-й вирвала перемогу над Хорватією на ЧС-2026

Збірна Португалії з футболу вирвала вольову перемогу над Хорватією у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Команда Роберто Мартінеса поступалася після голу Івана Перішича, але врятувалася завдяки пенальті Кріштіану Роналду та переможному удару Гонсалу Рамуша на 90+4-й хвилині.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1, а Португалія вийшла до 1/8 фіналу мундіалю, пише “Суспільне Спорт“.

Хорвати відкрили рахунок на 53-й хвилині: після позиційної атаки відзначився Іван Перішич. Португалія швидко могла зрівняти, однак гол скасували через офсайд.

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На 68-й хвилині VAR втрутився вже на користь португальців: відеопомічник зафіксував фол на Ренату Вейзі під час кутового, після чого арбітр призначив пенальті. Кріштіану Роналду реалізував удар з 11 метрів і забив свій перший гол у плейоф чемпіонатів світу.

Далі Хорватія знову могла вийти вперед, але ще одне взяття воріт не зарахували через офсайд. А на 90+4-й хвилині Португалія завдала вирішального удару: Гонсалу Рамуш виграв боротьбу у двох захисників і головою замкнув подачу Рафаеля Леау.

Драма не завершилася навіть після цього. На 90+13-й хвилині Йошко Гвардіол забив гол, який міг перевести гру в овертайм, однак після перегляду VAR арбітри встановили офсайд: м’яч перед цим мінімально торкнувся Ігоря Матановича.

“Це складно, бо це гра, якщо ти не виграєш, то йдеш додому. Але я особливо люблю такі моменти, такі ігри, я хочу грати кожну гру так, я хочу бути у головному моменті”, — сказав автор переможного голу Рамуш.

Головний тренер Португалії Роберто Мартінес визнав, що його команді пощастило у ключових епізодах.

“Нам пощастило. Чіп у м’ячі показав, що це був офсайд, пенальті також було очевидним. Я розумію роботу Даліча в цій команді, і шкода, що в цьому матчі був лише один переможець”, — сказав Мартінес.

Наставник збірної Хорватії Златко Даліч залишився розчарований таким фіналом матчу.

“Ми не заслуговували на такий фінал. Ніколи не буває легко пропускати гол на останніх хвилинах матчу, але нам слід було вирішити цю проблему інакше”, — заявив Даліч.

Португалія втретє поспіль вийшла до плейоф чемпіонату світу. На попередньому мундіалі в Катарі португальці дісталися чвертьфіналу.

У 1/8 фіналу Португалія зіграє проти Іспанії, яка розгромила Австрію з рахунком 3:0. Матч відбудеться у понеділок, 6 липня, о 22:00 за Києвом.