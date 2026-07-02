США і Бельгія вийшли в 1/8 фіналу ЧС-2026 та зіграють між собою

Збірні США та Бельгії стали суперниками в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу. Американці у меншості перемогли Боснію і Герцеговину, а бельгійці в овертаймі вирвали перемогу над Сенегалом.

Про це пише Суспільне Спорт.

У матчі 1/16 фіналу збірна США обіграла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0. Поєдинок відбувся в Санта-Кларі.

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Американці активно почали матч і ще в першому таймі двічі забивали у ворота суперника, однак голи Крістіана Пулішича та Фоларіна Балогуна скасували через офсайд.

Відкрити рахунок США вдалося наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині Балогун після прорізної передачі отримав м’яч біля воріт і переграв голкіпера боснійців.

На початку другого тайму американці залишилися в меншості. Балогун отримав пряму червону картку за фол проти Таріка Мухаремовича.

Попри чисельну перевагу, Боснія і Герцеговина не змогла відігратися. США втримали перевагу, а на 82-й хвилині Малік Тіллман забив другий м’яч і встановив остаточний рахунок — 2:0.

Після матчу Крістіан Пулішич заявив, що команда не заслуговувала на вилучення, але змогла проявити характер.

“Щоб ми так глибоко копнули, забили ще один гол і захищалися так, як ми це зробили, знадобилися справжні командні зусилля, але ми цим пишаємося”, — сказав Пулішич.

Для збірної США це перша перемога у плейоф чемпіонату світу з 2002 року. Також американці встановили власний рекорд за кількістю перемог на одному мундіалі.

У паралельному матчі 1/16 фіналу Бельгія перемогла Сенегал з рахунком 3:2 після овертайму.

Сенегал вийшов уперед на 25-й хвилині після гола Хабіба Діарра, а на початку другого тайму Ісмаїла Сарр зробив рахунок 2:0.

Бельгія змогла врятувати матч наприкінці основного часу. На 85-й хвилині Ромелу Лукаку скоротив відставання, а на 89-й Юрі Тілеманс зрівняв рахунок.

Вирішальний момент стався на 120-й хвилині. Після фолу проти Тілеманса арбітр призначив пенальті, і сам півзахисник реалізував 11-метровий.

У 1/8 фіналу ЧС-2026 США зіграють проти Бельгії. Матч відбудеться 7 липня в Сіетлі.