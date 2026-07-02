Розбиті вулиці, спалені авто і пошкоджені церкви: як зараз виглядає Куп’янськ

101-ша окрема бригада охорони Генштабу ЗСУ імені генерал-полковника Генадія Воробйова опублікувала відео з дрона, на якому видно нинішній стан Куп’янська Харківської області.

На кадрах видно наслідки російських обстрілів: розбиті будинки, понівечені квартали, спалені автомобілі та пошкоджену міську інфраструктуру.

У бригаді зазначили, що це “не просто кадри з дрона”, а свідчення того, як насправді виглядає “руський мир”.

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“Моторошна, але необхідна правда, яку має побачити весь цивілізований світ”, — йдеться в повідомленні.

Військові нагадали, що ще нещодавно Куп’янськ був мирним містом із зеленими парками, клумбами та вулицями, наповненими дитячим сміхом. Тепер його обличчя змінили російські удари.

“Сьогодні його обличчя інше: розбиті будинки, понівечені квартали, спалені автівки. Навіть церкви не пощадив ‘віруючий’ ворог”, — заявили у бригаді.

Водночас у 101-й бригаді наголосили, що Куп’янськ — це не лише руїни, а передусім українські оборонці, які продовжують тримати місто.

У дописі зазначається, що серед уламків воїни зберігають віру, силу духу і рішучість не дати окупантам жодного шансу.

“І поки тут тримаються титани — Куп’янськ живий. Це не кінець. Це початок відплати”, — наголосили військові.

Куп’янськ залишається одним із найгарячіших напрямків на Харківщині. Російські війська регулярно обстрілюють місто та навколишні населені пункти, намагаючись тиснути на українську оборону.