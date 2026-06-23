Військові на Куп’янському напрямку поскаржилися на нестачу води, їжі та медикаментів

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка воює на Куп’янському напрямку, заявили, що перебувають на позиції вісім місяців і мають проблеми із забезпеченням. Про це повідомляє Суспільне Харків.

Відповідне відео військові опублікували у соцмережі Threads.

За словами бійців, вони вшістьох тримають позиції з жовтня 2025 року, хоча ротацію їм обіцяли раніше.

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Військові також заявили про нестачу питної води, їжі та медикаментів. За їхніми словами, командири не реагують на прохання про виведення.

Після появи відеозвернення у 14-й бригаді заявили, що командування знає про складнощі та тримає ситуацію на постійному контролі.

«Усі рішення щодо ротації особового складу, логістичного забезпечення та доставки необхідного майна ухвалюються виключно з урахуванням поточної бойової обстановки, рівня загроз та безпеки військовослужбовців. Наголошуємо, що окремі деталі щодо виконання бойових завдань, маршрутів забезпечення та запланованих заходів не можуть бути оприлюднені з міркувань безпеки. Розголошення такої інформації може бути використане противником та створити додаткові ризики для наших захисників», — йдеться у заяві.

У бригаді також зазначили, що командування вживає всіх можливих заходів для забезпечення особового складу та вирішення наявних питань.

«За сприятливих умов обстановки необхідні заходи будуть реалізовані», — заявили у 14-й бригаді.

Родичі військових 14 окремої механізованої бригади звинувачують командування у відсутності ротацій після дев’яти місяців на передовій. Про це повідомили близькі бійців у соцмережах.