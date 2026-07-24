        Події

        Росія вдарила авіабомбами по поштовому відділенню в Ізюмі: спалахнула велика пожежа

        Сергій Бордовський
        24 Липня 2026 11:07
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        КАБи влучили у вантажне відділення пошти в Ізюмі / Фото: ДСНС
        КАБи влучили у вантажне відділення пошти в Ізюмі / Фото: ДСНС

        У ніч проти 24 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по логістичному об’єкту поштового оператора в Ізюмі. У вантажному відділенні спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів.

        Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

        За даними ДСНС, внаслідок влучання авіабомб загорілося приміщення вантажного відділення.

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        Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих унаслідок атаки немає.

        До ліквідації наслідків удару залучали три оперативні підрозділи ДСНС та офіцера-рятувальника громади.


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