Росія вдарила авіабомбами по поштовому відділенню в Ізюмі: спалахнула велика пожежа

У ніч проти 24 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по логістичному об’єкту поштового оператора в Ізюмі. У вантажному відділенні спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, внаслідок влучання авіабомб загорілося приміщення вантажного відділення.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Постраждалих унаслідок атаки немає.
До ліквідації наслідків удару залучали три оперативні підрозділи ДСНС та офіцера-рятувальника громади.