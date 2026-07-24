Росія вдарила авіабомбами по поштовому відділенню в Ізюмі: спалахнула велика пожежа

У Кірові атаковано завод “АВІТЕК”, який виробляє зенітні ракети: у Fire Point натякнули на “Фламінго”

У Криму та під Петербургом спалахнули склади Wildberries після атак дронів

До ліквідації наслідків удару залучали три оперативні підрозділи ДСНС та офіцера-рятувальника громади.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У ніч проти 24 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по логістичному об’єкту поштового оператора в Ізюмі. У вантажному відділенні спалахнула пожежа площею 700 квадратних метрів.