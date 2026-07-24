США тринадцяту ніч поспіль били по Ірану, а нафта перевищила $100 за барель

Американські військові завершили тринадцяту поспіль ніч ударів по Ірану на тлі подальшого загострення конфлікту на Близькому Сході. Водночас Конгрес США розділився щодо військових повноважень президента Дональда Трампа, а ціна нафти Brent перевищила $100 за барель.

Про це повідомляє Reuters.

США продовжили нічні удари по Ірану

Центральне командування Збройних сил США заявило про завершення чергової серії ударів по території Ірану. Це була вже тринадцята поспіль ніч американських атак.

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У першому повідомленні CENTCOM не розкрило подробиць щодо цілей, застосованих засобів та наслідків ударів. Американська операція стала продовженням кампанії, під час якої раніше атакували іранські військові командні центри, пускові майданчики ракет і дронів, засоби протиповітряної оборони та морські сили.

Палата представників і Сенат проголосували по-різному

На тлі продовження бойових дій у Конгресі США загострилася суперечка щодо права Трампа вести війну без окремого дозволу законодавців.

Палата представників 214 голосами проти 208 підтримала резолюцію, яка вимагає припинити військові дії проти Ірану, якщо президент не отримає схвалення Конгресу. Разом із демократами за документ проголосували четверо республіканців.

Однак Сенат того ж дня заблокував схожу ініціативу. За її просування проголосували 49 сенаторів, проти — 47, однак резолюція не набрала необхідної кількості голосів. Таким чином, спроба обмежити військові повноваження Трампа поки не привела до єдиного рішення Конгресу.

Нафта перевищила $100 за барель

Загострення навколо Ірану та атак на судноплавство у Червоному морі спричинило нове зростання цін на нафту.

Вартість Brent піднялася до $101,06 за барель і готувалася завершити зростанням четвертий тиждень поспіль. Американська нафта WTI торгувалася поблизу $91,20 за барель.

Ціни різко пішли вгору після заяв єменських хуситів про атаки на два саудівські нафтові танкери у Червоному морі. Угруповання також погрожувало блокувати судноплавство, пов’язане із Саудівською Аравією.

Додатковий тиск на ринок створює різке скорочення руху танкерів через Ормузьку протоку. Через небезпеку в Ормузькій протоці та біля Баб-ель-Мандебської протоки перевізникам доводиться змінювати маршрути, що збільшує тривалість доставки нафти та її вартість.

Трамп пообіцяв покарати Іран і хуситів за атаки у Червоному морі та пригрозив новими військовими діями у разі подальших нападів на судна. Це посилило побоювання щодо розширення війни та перебоїв із постачанням енергоносіїв.