Директор ФБР Каш Пател планує поїздку до Росії — Politico

Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Пател планує відвідати Росію пізніше цього року. Поїздка, ймовірно, відбудеться в середині жовтня, повідомляє Politico з посиланням на американського посадовця та поінформоване джерело.

Як зазначає Politico, візит керівника ФБР до Росії став би незвичайною та чутливою поїздкою до однієї з головних країн-супротивників Сполучених Штатів.

Плани з’явилися на тлі того, що Вашингтон і Москва не змогли домовитися про припинення війни в Україні. Водночас американські законодавці вимагають запровадження нових жорстких санкцій проти Росії.

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Politico нагадує, що Пател був залучений до суперечливих питань, пов’язаних із Росією, ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

Зокрема, він намагався поставити під сумнів розслідування щодо можливої змови Трампа з Росією з метою допомогти йому перемогти на виборах 2016 року. Сам Пател тепер називає цю історію «містифікацією Russiagate».

Видання також зазначає, що на посаді директора ФБР Пател уже здійснив низку резонансних поїздок, які привернули увагу Конгресу.