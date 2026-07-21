Танці, музика і море прапорів: як Іспанія святкувала перемогу на ЧС

Збірна Іспанії з футболу влаштувала парад вулицями Мадрида після другої в історії країни перемоги на чемпіонаті світу. За оцінками влади, привітати команду після перемоги над Аргентиною з рахунком 1:0 зібралися майже два мільйони людей, повідомляє Reuters.

Футболісти збірної Іспанії проїхали вулицями столиці у відкритому автобусі з написом «Королі світу» та двома великими зірками. Гравці танцювали, співали, махали вболівальникам і кидали в натовп футбольні м’ячі.

Парад відбувся у понеділок після фінального матчу, в якому Іспанія напередодні перемогла Аргентину з рахунком 1:0 у Нью-Джерсі. За оцінкою влади, на вулиці Мадрида вийшли близько двох мільйонів людей, багато з яких були одягнені у футболки збірної та тримали червоно-золоті прапори.

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Майже два мільйони фанатів вийшли на вулиці Мадрида після перемоги Іспанії / Фото: Reuters

34-річний Фран Карратала приїхав до столиці з Каталонії, щоб побачити парад футболістів. За його словами, вболівальники були сповнені захоплення після здійснення мрії про чемпіонство світу.

44-річний Даніель Гаона, який живе в Естонії, також приїхав до Мадрида і дивився фінал у столиці. Він розповів, що після перемоги люди були дуже щасливі, а святкування минуло без проблем.

Більшість футболістів були у футболках із написом «Ми — чемпіони», хоча кілька гравців їх зняли. Нападник Борха Іглесіас під час параду вмикав музику за діджейським пультом на даху автобуса, на якому також був напис «Зірки сяють разом».

Перед парадом команду прийняли король Іспанії Феліпе та прем’єр-міністр Педро Санчес, які також були присутні на фінальному матчі.

Санчес подякував тренерському штабу та футболістам за стиль гри, докладені зусилля і перемогу. Він також висловив сподівання, що Іспанія зможе втретє виграти чоловічий чемпіонат світу у 2030 році, який прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко.