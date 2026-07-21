МВФ погодив виплату Україні $690 млн, але вказав на затримки з реформами

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд 48-місячної програми розширеного фінансування для України. Це дозволяє негайно перерахувати близько $690 млн, повідомили в МВФ.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд програми Extended Fund Facility для України та консультації за статтею IV за 2026 рік. Після цього загальний обсяг виплат МВФ у межах програми сягне близько $2,2 млрд.

У МВФ зазначили, що Україна зберегла макроекономічну та фінансову стабільність попри війну Росії, складніше зовнішнє середовище та надзвичайно високі ризики. Цьому сприяли виважена економічна політика, співпраця в межах програми фонду та значна підтримка міжнародних партнерів.

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Водночас у фонді повідомили, що економічні перспективи України погіршилися переважно через посилення атак на критичну інфраструктуру та негативні наслідки війни на Близькому Сході.

Виконання програми в МВФ загалом оцінили як задовільне. Україна виконала всі кількісні критерії та індикативні цілі станом на кінець березня, однак не досягла червневого показника щодо чистих міжнародних резервів. У фонді частково пов’язали це з впливом війни на Близькому Сході.

Реалізація реформ уповільнилася, а кілька структурних маяків були виконані із запізненням або не виконані. Українська влада погодила коригувальні заходи та нові строки ключових реформ, підтвердивши зобов’язання у сферах фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетики та фінансового сектору.

Серед основних пріоритетів МВФ назвав скорочення тіньової економіки, посилення мобілізації внутрішніх доходів, боротьбу з ухиленням від сплати податків, поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення антикорупційних інституцій, реформу державних підприємств і розширення фінансової інклюзії.

У фонді наголосили, що програма залишається повністю профінансованою як за базовим, так і за негативним сценарієм. Вона спирається на підтримку міжнародних партнерів, зокрема кредит Європейської комісії на €90 млрд, фінансування G7 у межах механізму ERA та іншу двосторонню допомогу.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна продовжує демонструвати стійкість в умовах війни Росії. Вона наголосила на необхідності зберігати макроекономічну стабільність, проводити виважену фіскальну політику, підтримувати гнучкість обмінного курсу та захищати стійкість фінансового сектору.

У МВФ також закликали Україну не допускати відкату реформ, зберігати незалежність Національного банку, обережно підходити до валютної лібералізації та прискорити зміни, необхідні для відновлення, економічного зростання і вступу до Європейського Союзу.