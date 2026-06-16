Зеленський зустрівся з главою МВФ: про що домовилися

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку України та продовження співпраці з фондом.

Про це повідомили в Офісі президента.

Глава держави подякував МВФ за підтримку України та програми фонду, які, за його словами, сприяють економічній стабільності країни та є важливим сигналом довіри для міжнародних партнерів.

Реклама

Реклама

Під час зустрічі Зеленський і Георгієва детально обговорили подальші кроки співпраці та домовилися продовжувати спільну роботу.

Президент також поінформував очільницю МВФ про реалізацію реформ, спрямованих на зміцнення економічної безпеки України.

За словами Зеленського, успішне завершення нещодавньої місії Міжнародного валютного фонду стало вагомим результатом для України та важливим кроком на шляху до подальшого зміцнення фінансової стабільності держави.

В Офісі президента зазначили, що сторони підтвердили готовність до подальшої взаємодії та підтримки реформ, необхідних для стійкості української економіки в умовах війни.