Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та СЗРУ щодо подій на Волині

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо політики України на польському напрямку. За її підсумками домовилися відкрити архіви українських спецслужб щодо трагічних подій ХХ століття на Волині та збільшити кількість дозволів на пошукові ексгумаційні роботи.

Зеленський провів нараду щодо відносин із Польщею та назвав п’ять рішень / Фото: ОПУ

Зеленський наголосив, що Україні та Польщі потрібні добросусідські, рівноправні й взаємовигідні відносини, побудовані на взаємній повазі.

Президент подякував Польщі за підтримку України після початку повномасштабного російського вторгнення.

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За його словами, захист незалежності України безпосередньо посилює незалежність Польщі, а безпекові виклики в Європі можна вирішити лише шляхом співпраці вільних держав регіону.

Які рішення готує Україна

За підсумками наради Зеленський назвав п’ять ключових напрямів подальшої роботи.

Насамперед президент анонсував рішення на дипломатичному напрямку, однак їхніх деталей не розкрив.

Також мають відкрити всі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки щодо трагічних подій ХХ століття на Волині.

Крім того, Україна планує надати додаткову суттєву кількість дозволів на проведення пошукових ексгумаційних робіт.

Зеленський зазначив, що українська та польська сторони мають разом забезпечити більші можливості для проведення таких робіт.

Розширення діалогу між суспільствами

Під час наради також обговорили можливі формати розширення міжсуспільного діалогу між Україною та Польщею.

Окремо президент домовився з керівником Українського інституту національної пам’яті Олександром Алфьоровим про розширення можливостей установи.

Алфьоров має підготувати та представити системні пропозиції.

Зеленський закликав урядовців і профільний комітет Верховної Ради розглянути можливість збільшення фінансового та іншого забезпечення Українського інституту національної пам’яті.

«Для достойного представництва українських інтересів потрібні й відповідні спроможності», — наголосив президент.