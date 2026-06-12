МВФ погодив виділення Україні ще $690 млн та погіршив прогноз зростання економіки

Міжнародний валютний фонд досяг з Україною угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом 8,1 млрд доларів. Про це йдеться у пресрелізі МВФ.

Після затвердження рішення Виконавчою радою Фонду Україна зможе отримати черговий транш у розмірі близько 690 млн доларів. Загальний обсяг коштів, отриманих у межах програми, тоді зросте до 2,2 млрд доларів.

У МВФ зазначили, що Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня. Водночас прогрес у реалізації частини структурних реформ виявився повільнішим, ніж очікувалося: два структурні маяки були виконані із запізненням, а один — не виконаний.

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Фонд наголосив, що перспективи української економіки залишаються вкрай невизначеними через триваючу війну та її вплив на населення й економіку. Крім того, на ситуацію впливають наслідки конфлікту на Близькому Сході.

За прогнозом МВФ, зростання ВВП України у 2026 році сповільниться до 1–1,6%.

Серед ключових вимог і домовленостей із Україною Фонд назвав продовження податкових реформ та боротьбу з тіньовою економікою. Зокрема, програма передбачає скасування звільнення від сплати ПДВ для міжнародних поштових відправлень, посилення контролю за трансфертним ціноутворенням та заходи проти зловживань спрощеною системою оподаткування.

Окрему увагу МВФ приділив енергетичному сектору. У Фонді повідомили, що Україна готує дорожню карту поступової лібералізації енергетичного ринку за технічної підтримки МВФ.

Після створення механізмів соціального захисту для вразливих категорій населення тарифи для домогосподарств мають поступово коригуватися, щоб покращити фінансовий стан енергетичних компаній та залучити інвестиції в галузь.

Також МВФ закликав активізувати антикорупційні реформи, зміцнювати корпоративне управління державними підприємствами та банками, а також продовжувати реформування Бюро економічної безпеки та митної служби.

У Фонді позитивно оцінили роботу Національного банку України щодо підтримки фінансової стабільності, контролю інфляції та збереження міжнародних резервів.

Місія МВФ провела переговори з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Офісу Президента Кирилом Будановим, головою НБУ Андрієм Пишним, міністром фінансів Сергієм Марченком та іншими представниками української влади.