“Податок на маркетплейси” підтримали в Раді: кого торкнуться нові правила

9 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №15111-д щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ підтримав 241 народний депутат.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт був одним зі структурних маяків у програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Документ ще має підписати президент.

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“Це був маяк МВФ. Але в цілому вийшов в кінці дуже притомний текст, який підтримали всі бізнес асоціації. В залі правда провалилось ряд правок, але не критично. По строкам вступу в дію, там передбачено не раніше січня 2027, але, обʼєктивно, поки будуть підписані всі меморандуми і запущена система обміну, то це ближче до 2028-го року тільки почне працювати”, — написав Железняк.

Закон регулює оподаткування доходів фізичних осіб, які продають товари або надають послуги через маркетплейси та онлайн-сервіси. Йдеться, зокрема, про OLX, Rozetka, Prom, Kabanchik, Uber та інші цифрові платформи.

Документ передбачає, що цифрові платформи виконуватимуть функції податкових агентів та самостійно утримуватимуть податки з доходів фізичних осіб, отриманих від продажу товарів або надання послуг.

Для фізичних осіб передбачено ставку у розмірі 10%, яка складатиметься з 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Водночас в остаточній редакції закону передбачено винятки для громадян, які продають особисті вживані речі та не займаються торгівлею на постійній основі. Податок застосовуватиметься лише у випадках, якщо протягом року буде здійснено понад 30 продажів або реалізовано товарів на суму понад 2000 євро.

Я пояснював старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Володимир Дубровський у коментарі для BBC, який брав участь у підготовці урядового проєкту про “податок на OLX”, в Україні ще до повномасштабної війни було близько мільйона людей, які неофіційно працювали не як наймані працівники.

“Кур’єрами, таксистами, надавали послуги через якогось “Кабанчика” чи інші платформи, торгували через той самий OLX, не зареєструвавшись як підприємці. З одного боку, це нормальна діяльність, але з іншого — було б добре, аби з доходів вони сплачували хоча б якісь податки”, — вважає економіст.

Для підприємців, зареєстрованих як ФОП, правила не змінюються. Вони й надалі сплачуватимуть податки самостійно відповідно до чинної системи оподаткування.

Також закон передбачає можливість блокування платформ, які відмовлятимуться співпрацювати з податковими органами та не надаватимуть необхідну звітність.