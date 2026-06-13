Триколор перетворився на попіл: поліція показала зрив російської акції в Куп’янську

Напередодні так званого «дня росії» російські військові намагалися провести чергову пропагандистську акцію на Куп’янському напрямку, встановивши свій прапор у центрі Куп’янська.

Як повідомили в Національній поліції України, окупанти планували використати триколор для створення чергової «переможної» картинки та поширення відповідних матеріалів у пропагандистських ресурсах.

Втім, реалізувати задум росіянам не вдалося. Оператори ударних FPV-дронів та авіарозвідки зведеного загону Нацполіції своєчасно виявили ціль і завдали удару.

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У спецоперації брали участь бійці Полку поліції особливого призначення та Стрілецького батальйону поліції ГУНП у Харківській області.

У результаті удару російський прапор було знищено ще до того, як окупанти змогли використати його для інформаційної кампанії.

У Нацполіції зазначили, що поки російська сторона намагається створювати пропагандистські сюжети, українські захисники продовжують знищувати противника та його символіку на українській території.