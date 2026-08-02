“Перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам проблеми”: Олійникова розкритикувала WTA

Українська тенісистка Олександра Олійникова заявила, що через рішення WTA була змушена скасувати благодійний аукціон, який планувала провести під час зустрічі з українськими вболівальниками у Торонто.

Про це повідомляє «Великий теніс України».

Аукціон організували спільно зі спільнотою «Українці в Торонто» для збору коштів на підтримку роти наземних роботизованих комплексів 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ.

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Під час аукціону планували розіграти дві ексклюзивні перепустки Player’s Guest від тенісистки, які давали доступ на турнір WTA 1000 протягом наступних двох тижнів.

Організатори наголошували, що не продавали акредитації, квитки чи право відвідування турніру. Предметом аукціону мав стати виключно «Сертифікат благодійника», а його власників Олійникова хотіла безоплатно запросити на турнір як особистих гостей на знак подяки за підтримку.

Згодом тенісистка повідомила про скасування аукціону. За її словами, WTA застосувала правило про продаж акредитації, хоча запропонований сертифікат не був пов’язаний із її продажем.

«Ми постійно бачимо на турнірах WTA запрошених благодійників, які роздають вітаміни вагітним жінкам в Африці. Але люди, які допомагають рятувати життя українців, для WTA, очевидно, небажані», — написала Олійникова в Istagram.

Спортсменка також звернула увагу, що на турнірі виступають тенісистки, які, за її словами, підтримують російську владу та осіб, причетних до підтримки агресії проти України.

«WTA, щиро перепрошую, що моє небажання тихо здохнути створює вам такі проблеми», — підсумувала українська тенісистка.

Кількома днями раніше Олійникова розповіла про складний період у своїй кар’єрі, який, за її словами, пов’язаний з її активною проукраїнською позицією у WTA-турі.