Лінда Носкова – нова переможниця Вімблдону

Лінда Носкова стала новою переможницею Вімблдону. У фіналі 21-річна чешка перемогла свою співвітчизницю Кароліну Мухову з рахунком 6:2, 5:7, 6:3, повідомляє BTU.

У другому сеті Носкова вела 5:2, однак не змогла втримати перевагу та втратила п’ять матчболів. Мухова виграла п’ять геймів поспіль і перевела зустріч у вирішальну партію.

У третьому сеті Носкова повернула контроль над грою та довела матч до перемоги.

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Для чеської тенісистки це був перший фінал на турнірах Grand Slam. Носкова також перервала десятиматчеву безпрограшну серію Мухової.

На шляху до фіналу обидві тенісистки відіграли по одному матчболу в попередніх раундах.

Носкова стала наймолодшою чемпіонкою Вімблдону з 2011 року, коли титул у віці 21 року здобула Петра Квітова.

Вона стала п’ятою представницею Чехії у Відкритій ері, яка виграла трав’яний турнір Grand Slam, та третьою чеською чемпіонкою Вімблдону за останні чотири роки.

За підсумками турніру Носкова підніметься на сьоме місце у світовому рейтингу, встановивши особистий рекорд.