Президент Польщі Кароль Навроцький виступив на заходах до річниці Волинської трагедії у Радружі Підкарпатського воєводства. У промові він закликав зберігати пам’ять про загиблих поляків, водночас наголосивши, що відповідальність не можна покладати на весь український народ, пише Onet.

Навроцький заявив, що Польща вшановує пам’ять цивільних, які загинули від дій українських націоналістів, та закликав говорити про історичні події відкрито.

Водночас польський президент провів паралель між загибеллю польських дітей у роки Другої світової війни та смертями українських дітей, яких сьогодні вбиває Росія.

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За його словами, біль родин і смерть цивільних не відрізняються залежно від часу чи національності. Навроцький зазначив, що нині 14-річні українці гинуть від рук “бандитів Російської Федерації”.

Президент Польщі також виступив проти використання у країні червоно-чорної символіки УПА та заявив, що підтримає законодавчі кроки для її заборони.

Водночас він окремо підкреслив, що поляки не звинувачують у злочинах весь український народ. За словами Навроцького, йдеться про засудження конкретної ідеології та людей, причетних до вбивств цивільних.

Він також нагадав про українців, які рятували поляків і самі ставали жертвами націоналістів.

Навроцький заявив, що польсько-українське примирення має ґрунтуватися на правді та пам’яті, але не повинно означати забуття минулого.

Під час церемонії президент Польщі поклав вінки до пам’ятника загиблим мешканцям та символічних поховань жертв подій 1940-х років.