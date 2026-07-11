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        На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус: травмовано п’ятьох людей

        Віктор Алєксєєв
        11 Липня 2026 15:16
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        Автобус злетів із дороги після зіткнення з легковиком / Фото: Нацполіція
        Автобус злетів із дороги після зіткнення з легковиком / Фото: Нацполіція

        Вчора близько 14:50 на автодорозі Житомир — Чернівці між селами Гаврилівці та Ходорівці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса, повідомили в поліції Хмельницької області.

        За попередніми даними, зіткнулися Dacia Logan під керуванням 71-річного жителя Кам’янця-Подільського та автобус Mercedes-Benz 413, яким керував 59-річний житель селища Нова Ушиця.

        Після зіткнення автобус став некерованим, з’їхав із проїжджої частини та перекинувся.

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        Унаслідок аварії травмувалися п’ятеро пасажирів автобуса: жінки віком 18, 75 і 78 років, 69-річний чоловік та 14-річна дівчинка. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

        Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.

        Розслідування триває.


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