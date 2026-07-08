На Буковині п’яний водій влаштував ДТП, у якій загинула його 11-місячна донька

У Чернівецькій області після ДТП померла 11-місячна дівчинка, яка перебувала у вкрай тяжкому стані. Її батькові повідомили про підозру: за даними слідства, він сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня у селі Мамаївці Чернівецької області. Зіткнулися два легкові автомобілі.

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У салоні Citroën перебували 22-річна жінка та її 11-місячна дитина. Обидві зазнали тяжких травм і були госпіталізовані.

Дівчинка перебувала у вкрай тяжкому стані. 8 липня вона померла у лікарні.

За даними слідства, автомобілем Citroën керував 42-річний цивільний чоловік потерпілої та батько дитини. Результат освідування показав 1,52 проміле алкоголю в крові. Встановлено, що водій перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем, який рухався своєю смугою.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу та наполягатимуть на триманні під вартою.