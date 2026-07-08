СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані за 1500 км від України

Служба безпеки України уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Черкаси” у Республіці Башкортостан. Обʼєкт розташований приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України.

Як повідомили в СБУ, удар по станції завдали в межах виконання завдання президента України щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

По обʼєкту відпрацювали щонайменше вісім безпілотників СБУ. Внаслідок атаки виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції.

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ЛВДС “Черкаси” є одним із ключових обʼєктів системи “Транснефть – Урал”. Станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів.

За даними СБУ, через цей обʼєкт щороку транспортується майже 2 млн тонн нафтопродуктів. Резервуарний парк станції налічує 27 резервуарів загальним обʼємом понад 385 тис. кубометрів.

У спецслужбі наголошують, що ураження таких обʼєктів ускладнює логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах Росії.

Також це впливає на роботу системи транспортування пального, яка забезпечує потреби військово-промислового комплексу держави-агресора.

“СБУ працює по всій території Росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу. Ми послідовно знаходимо та знищуємо інфраструктуру, яка забезпечує армію ворога пальним, логістикою та ресурсами для війни. Кожен далекобійний удар змушує загарбника платити все вищу ціну за війну проти України”, — заявив очільник СБУ Євгеній Хмара.