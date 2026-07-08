$25 тисяч за “посаду” в коледжі: поліція викрила схему ухилення від мобілізації

На Закарпатті поліція викрила корупційну схему незаконного працевлаштування військовозобовʼязаних до приватного навчального закладу для отримання відстрочки від мобілізації.

На Закарпатті викрили схему з фіктивним працевлаштуванням для відстрочки за $25 тисяч / Фото: Наполіція

Як повідомили в поліції Закарпаття, схему викрили слідчі спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та СБУ.

За даними слідства, організатором був керівник юридичного підрозділу навчального закладу, який також займається адвокатською діяльністю.

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Він пообіцяв військовозобовʼязаному за $25 тисяч забезпечити фіктивне працевлаштування на керівну посаду в одному з коледжів. Фактично чоловік не мав виконувати жодних посадових обовʼязків.

До схеми, за даними правоохоронців, залучили директора регіональної філії закладу. Саме він оформив документи та забезпечив працевлаштування військовозобовʼязаного.

Крім грошей за “посаду”, фігуранти висунули чоловіку додаткові умови. Він мав передати їм банківську картку для отримання нарахованої зарплати, а також щомісяця готівкою сплачувати податкові платежі.

Метою схеми, як зазначають у поліції, було створення підстав для уникнення мобілізації через фіктивне працевлаштування з правом на відстрочку.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини справи.