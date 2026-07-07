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        План був надійний, як швейцарський годинник: щоб виїхати з України, чоловік прикупив “кіпрських двійнят”

        Віктор Алєксєєв
        7 Липня 2026 10:53
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        “Багатодітний” батько з підробленими документами / Фото: ДПСУ
        “Багатодітний” батько з підробленими документами / Фото: ДПСУ

        Прикордонники залізничного пункту пропуску “Могилів-Подільський” зупинили 29-річного жителя Київщини, який намагався виїхати з України як багатодітний батько. Про це повідомили у ДПСУ.

        Чоловік пред’явив три свідоцтва про народження дітей. Один документ стосувався однорічного сина з України, ще два — нібито дворічних двійнят з Кіпру.

        Саме кіпрські документи викликали підозру у прикордонників, оскільки не відповідали встановленому зразку.

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        Зрештою чоловік зізнався, що купив ці документи за 15 тисяч доларів у невстановленої особи.

        У виїзді з України йому відмовили. Матеріали справи передали до Нацполіції за статтею про підроблення документів.


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