План був надійний, як швейцарський годинник: щоб виїхати з України, чоловік прикупив “кіпрських двійнят”

Прикордонники залізничного пункту пропуску “Могилів-Подільський” зупинили 29-річного жителя Київщини, який намагався виїхати з України як багатодітний батько. Про це повідомили у ДПСУ.

Чоловік пред’явив три свідоцтва про народження дітей. Один документ стосувався однорічного сина з України, ще два — нібито дворічних двійнят з Кіпру.

Саме кіпрські документи викликали підозру у прикордонників, оскільки не відповідали встановленому зразку.

Реклама

Реклама

Зрештою чоловік зізнався, що купив ці документи за 15 тисяч доларів у невстановленої особи.

У виїзді з України йому відмовили. Матеріали справи передали до Нацполіції за статтею про підроблення документів.