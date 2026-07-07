НАТО хоче заспокоїти Трампа великими закупівлями зброї: що готують союзники

Лідери НАТО планують у вівторок в Анкарі оголосити про збройові угоди на десятки мільярдів доларів, щоб показати готовність європейських союзників більше витрачати на оборону. Про це пише Reuters.

Європейські уряди мають представити нові домовленості на форумі оборонної промисловості НАТО перед прибуттям президента США Дональда Трампа. Він має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а потім долучитися до саміту Альянсу, який розпочнеться у вівторок увечері з вечері лідерів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни різко збільшили оборонні витрати частково через страхи перед Росією, які посилилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Водночас, за його словами, свою роль зіграв і тиск з боку Трампа, який наполегливо вимагав від союзників більше вкладати у власну оборону.

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“Ми зараз створюємо Альянс, який є стійким, де США знають, що це чесна угода”, — сказав Рютте журналістам в Анкарі напередодні саміту.

Минулого місяця Рютте повідомляв, що європейські члени НАТО та Канада у 2025 році витратили на оборону на 90 млрд доларів більше в реальному вираженні, ніж у 2024-му. Загальна сума перевищила 570 млрд доларів, що означає зростання приблизно на 20% за один рік.

Трамп давно звинувачує європейські уряди в тому, що вони надто покладаються на США у сфері безпеки. Останніми місяцями він знову різко критикував союзників по НАТО, заявляючи, що вони недостатньо допомагали Вашингтону у війні з Іраном, і навіть допускав можливість виходу США з Альянсу або ігнорування зобов’язань щодо колективної оборони.

Європейські посадовці наполягають, що здебільшого виконали зобов’язання щодо надання США доступу до свого повітряного простору та військових баз. Водночас вони наголошують, що їх не консультували щодо війни, яка вдарила по європейських економіках і була вкрай непопулярною в Європі.

США також оголосили про виведення частини військ з Європи, скорочення сил, закріплених за оборонними планами НАТО, зокрема авіаносця, літаків-заправників, винищувачів і дронів. Крім того, Вашингтон розпочав шестимісячний перегляд своєї військової присутності на континенті.

Європейські чиновники очікують, що на саміті Трамп може повторити частину своєї критики. Водночас вони сподіваються, що Ердоган і Рютте, які мають близькі контакти з американським президентом, допоможуть утримати зустріч у конструктивному руслі.

Деталі оборонних контрактів, які мають оголосити у вівторок, поки тримають у таємниці. У НАТО розраховують зробити на цьому гучний публічний акцент перед самітом.

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгьоз заявила Reuters, що її країна оголосить про угоди та плани на понад 3 млрд євро. Серед них — партнерство з Бельгією у сфері протиповітряної оборони та з Великою Британією щодо військово-морських кораблів.

Крім того, НАТО планує повідомити про заміну свого застарілого флоту американських літаків спостереження AWACS на шведську альтернативу — Saab GlobalEye. За даними Reuters, про це раніше повідомили чотири джерела.