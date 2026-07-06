        Суспільство

        Частину України накриють дощі: якої погоди чекати 7 липня

        Галина Шподарева
        6 Липня 2026 22:17
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        Чорне море / Фото: Головне в Україні
        Чорне море / Фото: Головне в Україні

        Завтра, 7 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. У частині областей пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У вівторок у західних областях прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Вдень опади також очікуються у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

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        На решті території України синоптики опадів не обіцяють. Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

        Температура вночі становитиме +11…+16 °C, на півдні країни та Закарпатті — до +19 °C.

        Вдень повітря прогріється до +24…+29 °C, у західних та північних областях буде прохолодніше — від +18 до +24 °C.

        Погодна мапа України на 7 липня / Фото: Укргідрометцентр

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