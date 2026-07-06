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        До двох зросла кількість загиблих внаслідок удару Росії по АЗС у Запоріжжі

        Галина Шподарева
        6 Липня 2026 21:25
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        Пошкоджена обстрілом автівка на АЗС у Запоріжжі / Фото: ДСНС
        Пошкоджена обстрілом автівка на АЗС у Запоріжжі / Фото: ДСНС

        У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок атаки російських збільшилася до двох людей. Загинули двоє людей, дев’ятеро постраждали.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

        Як розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, російський безпілотник поцілив по території АЗС у Запоріжжі. Пошкоджено автівки, які там перебували.

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        “Внаслідок ранкового обстрілу БпЛА в обласному центрі загинули 18-річна молода жінка та 41-річний чоловік”, — йдеться в повідомленні ДСНС.

        Травми дістали дев’ятеро людей. Серед постраждалих — п’ять жінок та троє чоловіків, а також восьмирічний хлопчик.

        П’ятеро поранених перебувають у лікувальних закладах.


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