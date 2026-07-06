“Ви ж не перейшли на бік Росії?”: Туск підтвердив передачу Україні ракет Patriot й різко звернувся до поляків

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща передала Україні ракети Patriot, здатні збивати російські “Іскандери”. Він закликав польських політиків не ставити під ризик співпрацю з Україною в її обороні від російського нападу.

Про це він Дональд Туск сказав під час виступу на військовому авіаційному заводі у Бидгощі, повідомляє RMF24.

Туск зазначив, що останнім часом багато говорять про ракети Patriot, які Польща передала Україні. Водночас він звернувся до польських політиків із закликом “не гратися з вогнем”.

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“Допомога Україні була предметом нашого національного і політичного консенсусу”, — сказав прем’єр.

За словами Туска, можна дискутувати про історію, взаємні відносини та обсяг допомоги біженцям і мігрантам у Польщі, але не можна наражати на ризик співпрацю з Україною в її обороні від російського нападу.

Він нагадав, що коли попередній уряд Польщі ухвалював рішення про передачу польської зброї Україні у перші дні й місяці війни, тодішня опозиція цього не критикувала, хоча допомога була масштабною.

“Ви ж, мабуть, не перейшли на бік Росії? Я звертаюся до тих, хто хоче зупинити військову допомогу Україні. Так не може бути”, — заявив Туск.

Прем’єр підкреслив, що підтримка України у війні з Росією відповідає інтересам Польщі. За його словами, кожна влучна ракета, випущена в Україні, яка знищує дрони, снаряди, ракети чи літаки агресора, означає більшу безпеку Польщі.

“Це не лише питання солідарності, порядності, це просто питання нашої безпеки”, — сказав він.

Туск також заявив, що Польща від початку стежить за тим, щоб військова допомога Україні не наражала на ризик польську безпеку.

Підтвердження передачі ракет Patriot прозвучало після того, як 5 липня про це повідомив віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак. Того ж дня, після консультації з Туском, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив розсекретити всі передачі військового обладнання Україні за 2022–2026 роки.

Водночас у Польщі анонсували розслідування щодо розголошення державних таємниць і притягнення до відповідальності осіб, чиї дії могли загрожувати безпеці країни.