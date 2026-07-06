СБС відпрацювали по 47 об’єктах РФ: серед них танкери, С-400, нафтобаза і РЛС

У ніч на 6 липня підрозділи Сил безпілотних систем відпрацювали по 47 військових цілях у тилу та оперативній глибині противника. Серед уражених цілей — два танкери з паливом в Азовському морі, нафтобаза в Керчі, дві пускові установки С-400 “Тріумф” та РЛС “Небо-У”.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

Сьогодні вночі в Азовському морі були уражені два танкери тіньового флоту, які доправляли паливо з району Таганрога до Криму. Кожен із танкерів перевозив по 7000 тонн пального — це обсяг близько 200 вагонів-цистерн. Цілі були уражені в спільній операції з розвідкою ВМС.

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Також у Керчі була уражена нафтобаза “Керч”, а у районі Керчі — РЛС “Небо-У”.

Крім того, під час ракетної атаки на Україну були знищені дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400 “Тріумф”. Одна з них була уражена на вогневій позиції в районі населеного пункту Косенки Брянської області, друга — у районі Глазівки в Криму. Ці установки використовувалися для пусків балістичних ракет по наземних цілях.

“Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо”, – додав Мадяр.