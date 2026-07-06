Сікорський про Волинь: Росія може тішитися, що поляків і українців налаштували одне проти одного

У Польщі 11 липня відзначатимуть Національний день памʼяті поляків — жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Речі Посполитої. Цьогоріч основні заходи мають пройти у Холмі та Варшаві, а спільні польсько-українські вшанування, найімовірніше, не відбудуться, повідомляє RMF24.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи ситуацію, заявив, що через різні заяви та дії Росія може бути задоволена тим, як їй вдалося налаштувати поляків і українців одне проти одного.

“На жаль, різні висловлювання та дії призвели до того, що росіяни можуть мати сатисфакцію з того, як вони нацькували поляків і українців одне на одного. Звісно, історію ми не змінимо. Ми не повернемо життя жодній жертві. Те, що ми можемо зробити — кожен у себе, — це краще зрозуміти власну історію і примиритися, щоб мати спільне майбутнє”, — сказав Сікорський.

Реклама

Реклама

11 липня у Польщі вшановують річницю так званої “кривавої неділі” 1943 року. За польською історичною оцінкою, під час Волинської трагедії були вбиті понад 100 тисяч поляків.

RMF24 нагадує, що традицію спільного вшанування жертв Волинської трагедії започаткували 11 липня 2003 року тодішні президенти Польщі та України Александр Кваснєвський і Леонід Кучма. Вони взяли участь у церемонії у Павлівці Волинської області, приуроченій до 60-х роковин трагедії.

Тоді Кваснєвський говорив про потребу взаємного прощення та примирення. Він також посилався на слова Папи Івана Павла II, який під час візиту в Україну у 2001 році закликав українців і поляків не залишатися заручниками болючих спогадів минулого.

Цього року, за даними польського видання, спільні заходи, ймовірно, не відбудуться на тлі напруження у польсько-українських відносинах довкола історичної памʼяті.

RMF24 пише, що одним із чинників нового дипломатичного конфлікту стало рішення президента України Володимира Зеленського надати одній з елітних українських військових частин імʼя “Героїв УПА”.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переходити, та оголосив про рішення позбавити Зеленського найвищої польської нагороди — Ордену Білого Орла, який раніше йому вручив президент Анджей Дуда.

За даними RMF24, Зеленський у відповідь повернув орден до Польщі через приватну поштову компанію Nova Post.