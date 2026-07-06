У Києві оголосили День жалоби після масованої атаки РФ

У Києві 7 липня оголосили Днем жалоби за жертвами наймасованішої атаки РФ на столицю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, цього дня на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори. Також у столиці рекомендували приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи.

Реклама

Реклама

Кличко повідомив, що пошуково-рятувальна операція в пошкоджених будинках у Подільському та Дарницькому районах столиці триває. Під завалами ще шукають людей.

Станом на зараз відомо про 11 загиблих у Києві внаслідок російської атаки.