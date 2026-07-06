Київ пережив нову нічну атаку РФ: пошкоджені багатоповерхівки, є загиблі й діти серед поранених

У ніч проти 6 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ. У столиці працювали сили ППО, однак уламки та влучання спричинили руйнування й пожежі у кількох районах міста. Станом на 5:20 відомо про сімох загиблих і 24 поранених.

Про наслідки атаки повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко та ДСНС.

Удар по житлових будинках Києва: після нічної атаки РФ зросла кількість жертв / Фото: ДСНС

За даними Ткаченка, ворог бив по столиці балістичними ракетами. Ще близько 1:44 він закликав киян залишатися в укриттях і не ігнорувати небезпеку.

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Найважчі наслідки фіксують у Подільському та Дарницькому районах. У Подільському районі сталося часткове руйнування житлового будинку, спалахнули автомобілі, а в одній із багатоповерхівок були заблоковані люди. За даними Кличка, рятувальники вивели з будинку 15 людей, а з верхніх поверхів зняли трьох жінок і шістьох дітей.

ДСНС повідомила, що в Подільському районі сталося влучання в житлову багатоповерхівку з подальшим руйнуванням з 9-го по 5-й поверхи. 17 людей вивели на свіже повітря, ще 28 врятували з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Рятувальна операція триває.

Також у Подільському районі зафіксовані пожежі та пошкодження ще на кількох локаціях: горіли автомобілі у дворі житлового будинку, були пошкоджені дах і ліфтова шахта, а також сталося падіння уламків на рівні 16-го поверху 25-поверхового житлового будинку.

У Дарницькому районі уламки влучили у 25-поверховий будинок на рівні 4-го поверху. За словами Кличка, на верхніх поверхах були заблоковані люди, з будинку врятували 22 мешканців. Там виявили двох загиблих.

Крім того, у Дарницькому районі сталося загоряння на 23-25 поверхах 30-поверхового житлового будинку. Триває евакуація мешканців. Також повідомлялося про пожежу в багатоквартирному будинку та загоряння у гаражному кооперативі.

У Голосіївському районі фіксували падіння уламків і пожежі. За даними Кличка, там сталося загоряння на території нежитлової забудови, складського приміщення та на відкритій території. Пізніше Ткаченко повідомив про пожежу в п’ятиповерхівці.

В Оболонському районі, за даними мера Києва, сталося загоряння складської будівлі та влучання на території нежитлової забудови.

Кількість постраждалих протягом ночі швидко зростала. Спочатку повідомляли про двох, потім трьох, п’ятьох і сімох поранених. Станом на 5:20, за даними КМВА, поранені 24 людини. Кличко уточнив, що 14 із них госпіталізували, серед них двоє дітей — 7 і 8 років.

Рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла, після чого кількість загиблих зросла до семи.

“Не встигли мешканці Києва оговтатись від нещодавнього масштабного обстрілу, як ворог знову б’є по мирним людям”, — зазначили в ДСНС.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що українська розвідка має дані про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Він закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, а партнерів — не зволікати з передачею ракет для української ППО, зокрема для систем Patriot.

“Ракети для Patriot’ів не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах Patriot’ів, в Україні”, — наголошував Зеленський.