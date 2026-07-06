Рятувальники знайшли шістнадцяту жертву удару РФ по Києву: під завалами можуть бути інші тіла

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 6 липня зросла до 16 людей. Рятувальники виявили ще одне тіло під завалами будинку у Дарницькому районі.

Про це повідомили в ДСНС України.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати ще тіла жертв російської атаки. Внаслідок обстрілу травмовано 58 людей, серед них семеро дітей.

Реклама

Реклама

У Дарницькому районі за допомогою двох гідроелеваторів та плаваючої мотопомпи рятувальники викачали близько 110 кубометрів води з підвального приміщення 25-поверхового житлового будинку. На місці працюють психологи та кінологи ДСНС.

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок тривають у двох районах столиці — Дарницькому та Подільському.