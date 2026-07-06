“Ситуація важка”: Зеленський доручив СБУ з’ясувати, що сталося у Вишневому після атаки РФ

Президент України заявив про важку ситуацію у Вишневому під Києвом після масованого російського удару та вторинної детонації. Володимир Зеленський очікує від СБУ і розвідки детального з’ясування того, що сталося у місті.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 6 липня.

Після масованого російського удару по Україні ще тривають рятувальні роботи. Основною мішенню Росії цього разу були Київ та Київська область. У Вишневому під Києвом через вторинну детонацію після обстрілу сталася важка ситуація.

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“Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому”, — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що удар був “жорстоким”: Росія застосувала 68 ракет, зокрема багато балістики, а також понад 350 дронів різних типів, серед них реактивні “шахеди”.

“Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні”, — сказав він.

Внаслідок цього масованого удару росіяни вбили 22 людини. Ще майже 90 людей були поранені.

Президент також повідомив, що від ночі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко фактично кожні пів години доповідає йому про рятувальну операцію, розбір завалів і гасіння пожеж.

Окремо Зеленський заявив, що говорив із прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого.

“Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить”, — зазначив президент.