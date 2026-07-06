“Путін хоче завершити війну”: Трамп відреагував на удар РФ по Києву

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін “відчуває тиск” і хоче завершити війну. Так він відповів на запитання журналіста про те, чому після розмови з Трампом 4 липня Путін завдав удару по Києву, внаслідок якого загинули цивільні.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Дональда Трампа запитали про російський удар по Києву 6 липня. Репортер зазначив, що невдовзі після розмови з Трампом, яка відбулася 4 липня, Путін ударив по Києву, внаслідок чого загинули цивільні, та запитав, чому російський президент не відчуває тиску після спілкування з президентом США.

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“Я думаю, він відчуває тиск. Він хоче це завершити”, — відповів Трамп.

Він також заявив, що завершення війни в Україні, на його думку, “набагато ближче, ніж люди усвідомлюють”.

“Путін хоче, щоб це закінчилося. Я скажу вам це дуже рішуче. У нас була хороша розмова”, — сказав Трамп.

За словами президента США, Володимир Зеленський також хоче завершення війни.

“Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося зараз”, — заявив він.

Трамп додав, що США поїдуть на зустріч НАТО, де обговорюватимуть це питання.

“Ми будемо говорити про це. І я думаю, що ми доб’ємося завершення”, — сказав президент США.