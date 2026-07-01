Трамп заробив понад $1,16 млрд на криптовалюті та мемкоїнах

Президент США Дональд Трамп заробив понад $1,16 млрд на продажах криптовалюти та роялті від мемкоїнів після повернення до Білого дому.

Про це пише Financial Times із посиланням на фінансову декларацію, оприлюднену у вівторок.

Згідно з документом, Трамп отримав $526,8 млн від продажу токенів криптокомпанії його родини World Liberty Financial. Ще $635 млн він задекларував як дохід від роялті за ліцензійною угодою з Celebration Coins.

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У декларації також зазначено, що Трамп досі володіє 15,75 млрд токенів World Liberty Financial. Їхня вартість оцінюється приблизно у $900 млн, попри різке падіння за останній рік.

Документи свідчать, що президент США продовжує утримувати значні обсяги іншої криптовалюти. Понад $33 млн доходів від продажів World Liberty Financial він отримав у біткоїні, а ще понад $150 млн — через блокчейн Ethereum.

У Financial Times зазначають, що щорічна декларація, яка є обов’язковою за законом і була оприлюднена Управлінням урядової етики США, може знову порушити питання про конфлікт інтересів в адміністрації Трампа. У документі також вказані численні операції з американськими акціями.

Звіт за 2025 рік показав масштаб участі президента у криптовалютній індустрії на тлі того, що його адміністрація скасувала обмеження часів Джо Байдена для цього сектору та припинила судові справи проти деяких найбільших криптокомпаній.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що ні президент, ні його родина “ніколи не брали участі і не братимуть участі в конфліктах інтересів”.

Представник Trump Organization заявив, що декларація демонструє “сильну фінансову позицію” сімейної компанії, яку підтримують “активи світового класу, значна ліквідність і консервативний баланс”.

У 2024 році Трамп під час кампанії обіцяв зробити США “біткоїн-наддержавою світу”. Його сини Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший стали співзасновниками World Liberty Financial разом із синами спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа.

Після перемоги Трамп замінив голову Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера на прихильника криптовалют Пола Аткінса. Після цього SEC припинила або врегулювала справи з криптокомпаніями, зокрема Coinbase, які робили внески до інавгураційного фонду Трампа та на будівництво бальної зали Білого дому.

У декларації також зазначено, що Meta виплатила $24,5 млн на проєкт президентської бібліотеки Трампа. Alphabet перерахувала $22 млн до Trust for the National Mall, через який корпоративні пожертви спрямовують на будівництво нової бальної зали у Східному крилі Білого дому. CBS і ABC заплатили по $16 млн до бібліотеки Трампа, а позов проти Twitter і Джека Дорсі приніс ще $8 млн.

Окремо Трамп задекларував доходи від ліцензійних зборів: $4,7 млн роялті за годинники Trump, $1,9 млн за книгу Save America, $591 тис. за фотокнигу Letters to Trump, $208,486 за Біблію співака Лі Грінвуда, $67,634 за кросівки та парфуми і $35,920 за гітару “45”.

Президент США також задекларував подарунки, серед яких 10 квитків на чемпіонат світу від президента FIFA Джанні Інфантіно вартістю $15 тис.

Крім того, Трамп отримав скульптуру “Defiance Monument” вартістю $250 тис. від Ентоні Константіно, керівника компанії Sticker Mule, який за підтримки Трампа переміг на республіканських праймеріз до Палати представників у Нью-Йорку.

Дружина президента Меланія Трамп задекларувала $6 млн доходу від продажу NFT та $10,7 млн від документального фільму Melania, який придбала Amazon.