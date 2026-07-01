Роналд Куман пішов з посади тренера збірної Нідерландів після вильоту з ЧС-2026

Головний тренер збірної Нідерландів Роналд Куман залишив посаду після вильоту команди в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Нідерландці програли Марокко з рахунком 2:3 і достроково завершили боротьбу за титул.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Для збірної Нідерландів цей виступ став найкоротшим у плейоф чемпіонатів світу в історії. До старту турніру команда вважалася одним із фаворитів, однак уже в першому матчі на виліт поступилася Марокко.

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Після поразки 63-річний Куман оголосив про рішення у своєму Instagram. Тренер заявив, що бере відповідальність за результат на себе.

“Минулої ночі я вирішив завершити свою роботу на посаді головного тренера збірної Нідерландів. Ми всі мріяли створити історію на цьому чемпіонаті світу, але нам не вдалося. Ніхто не розчарований цим більше, ніж я. Як головний тренер, відповідальність зрештою лежить на мені”, — написав Куман.

Фахівець також зазначив, що на його рішення вплинули особисті обставини. Йдеться, зокрема, про лікування його дружини від онкологічного захворювання.

“Останні роки знову змусили мене усвідомити, що є речі важливіші за футбол. Футбол був моїм життям, але здоров’я безцінне. Коли хтось, кого ти любиш, веде важку битву, твій погляд змінюється”, — заявив тренер.

Куман очолював збірну Нідерландів двічі — з 2018 до 2020 року та з 2023 до літа 2026-го. Загалом він провів на чолі “помаранчевих” 64 матчі. Це другий показник в історії національної команди.

Під час першого періоду роботи Куман вивів Нідерланди до фіналу Ліги націй і кваліфікував команду на Євро-2020, після чого перейшов до “Барселони”.

Під час другого періоду під його керівництвом збірна Нідерландів дійшла до півфіналу Євро-2024. На чемпіонаті світу-2026 команда виграла свою групу: розгромила Швецію 5:1, перемогла Туніс 3:1 та зіграла внічию з Японією 2:2.

Нідерландська футбольна асоціація вже розпочала пошук нового головного тренера. Серед основних кандидатів називають Еріка тен Гага, Арне Слота, Петера Боса та Міхаеля Рейзігера.

Збірна Нідерландів тричі ставала срібним призером чемпіонатів світу — у 1974, 1978 та 2010 роках. У 2014 році команда здобула бронзу, у 1998-му посіла четверте місце, а в 1994 році дійшла до чвертьфіналу.

До цього Нідерланди зупинялися в 1/8 фіналу чемпіонатів світу у 1934, 1938, 1990 та 2006 роках. Виліт у 1/16 фіналу ЧС-2026 став найгіршим результатом команди в плейоф мундіалів.