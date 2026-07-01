Le Figaro: слідчі у Монако розглядають версію про участь СБУ в замаху на Єрмолаєва

Слідчі у Монако, за даними французького видання Le Figaro, розглядають версію про можливу участь СБУ в замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва.

Про це пише Le Figaro із посиланням на кілька обізнаних джерел.

Йдеться про вибух у Монако, внаслідок якого постраждав бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Напередодні генеральний прокурор Монако Стефан Тібо повідомив, що влада князівства разом із французькими колегами продовжує переслідувати підозрюваного.

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За словами прокурора, затримання фігуранта може відбутися “досить швидко” з огляду на залучені сили. Для допомоги правоохоронцям Монако у вівторок залучили близько 40 французьких жандармів і два гелікоптери.

За однією з основних версій, підозрюваний міг утекти в напрямку Італії. Від французького міста Босолей, яке межує з Монако, до італійського кордону — близько 12 кілометрів.

Прокурор Монако не став коментувати, чи міг підозрюваний мати спільників або діяти за наказом замовника. За його словами, формальна ідентифікація виконавця ще триває.

Водночас Le Figaro з посиланням на кілька джерел пише, що пріоритетною для слідчих є версія про операцію, нібито керовану СБУ — українською спецслужбою.

Офіційного підтвердження цієї версії з боку прокуратури Монако або українських органів наразі немає.

За даними Le Figaro, атака могла бути радше “попередженням”, ніж цілеспрямованою спробою вбивства.

Видання зазначає, що Вадим Єрмолаєв проживає в Монако з 2021 року. У 2019 році він отримав паспорт Кіпру, а з грудня 2023 року перебуває під персональними санкціями України.

Раніше повідомлялося, що вибух у Монако стався біля автомобіля, в якому перебував Вадим Єрмолаєв. За даними місцевих медіа, бізнесмен дістав поранення, одна жінка перебувала у критичному стані.

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен із Дніпра. Після початку повномасштабної війни він потрапив під українські санкції. РНБО пояснювала обмеження наявністю в нього громадянства Кіпру та бізнес-зв’язками з Росією.