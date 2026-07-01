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        СБУ уразила ангари з винищувачами на аеродромі “Саки” в Криму

        Сергій Бордовський
        1 Липня 2026 10:58
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        Аеродром “Саки” / Фото з відкритих джерел
        Аеродром “Саки” / Фото з відкритих джерел

        Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому “Саки” у тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари, де зберігалася авіаційна техніка.

        Про це повідомила СБУ.

        За даними спецслужби, удар відбувся в межах 40-денної операції впливу на Росію, яку СБУ виконує за завданням президента Володимира Зеленського.

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        СБУ підтвердила п’ять влучань безпілотників по ангарах із авіаційною технікою.

        За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували російські винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

        Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, зафіксували пожежу. У СБУ зазначають, що це свідчить про успішне ураження цілі.

        Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

        У СБУ наголосили, що системно знищують військовий потенціал російських окупантів як на передовій, так і у ворожому тилу.

        “Жодні ангари чи сховища не допоможуть — СБУ дістане ворога всюди”, — заявили у спецслужбі.


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