На командира “Хартії” Ігоря Оболєнського скоїли замах — Зеленський

У п’ятницю, 31 липня, було скоєно спробу замаху на командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболєнського.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з військовим.

За словами глави держави, ймовірного нападника та його спільника вже затримали. Наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії.

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«Говорив із командиром “Хартії” Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії», — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що заслухав доповідь заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада щодо обставин події.

Зеленський назвав замах спробою удару по Україні та українському командиру і пообіцяв відповідь.

«На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше», — додав президент.

Інших подробиць замаху, зокрема інформації про місце нападу, стан Оболєнського та можливі мотиви затриманих, наразі не оприлюднено.

Ігор Оболєнський із позивним «Корнет» командує 2-м корпусом НГУ «Хартія». Підрозділ був створений на початку повномасштабного вторгнення як добровольче формування для оборони Харкова, а згодом увійшов до складу Національної гвардії. У липні 2026 року Зеленський присвоїв Оболєнському звання Героя України.