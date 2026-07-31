На командира “Хартії” Ігоря Оболєнського скоїли замах — Зеленський

У п’ятницю, 31 липня, було скоєно спробу замаху на командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Ігоря Оболєнського.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з військовим.
За словами глави держави, ймовірного нападника та його спільника вже затримали. Наразі правоохоронці проводять необхідні процесуальні дії.
«Говорив із командиром “Хартії” Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії», — заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що заслухав доповідь заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада щодо обставин події.
Зеленський назвав замах спробою удару по Україні та українському командиру і пообіцяв відповідь.
«На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше», — додав президент.
Інших подробиць замаху, зокрема інформації про місце нападу, стан Оболєнського та можливі мотиви затриманих, наразі не оприлюднено.
Ігор Оболєнський із позивним «Корнет» командує 2-м корпусом НГУ «Хартія». Підрозділ був створений на початку повномасштабного вторгнення як добровольче формування для оборони Харкова, а згодом увійшов до складу Національної гвардії. У липні 2026 року Зеленський присвоїв Оболєнському звання Героя України.