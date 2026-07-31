Патрульні Львова показали перші хвилини після ракетного удару та порятунок поранених

У ніч на 30 липня росіяни завдали ракетного удару по Львову, внаслідок якого десятки людей зазнали травм. Загинув працівник поліції Львівщини, серед постраждалих — поліцейський і рятувальник.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

Ракети влучили у житлові будинки. Вибуховою хвилею також пошкоджено інші багатоповерхівки, школи та дитячі садки.

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Від перших хвилин після атаки поліцейські працювали разом із рятувальниками, медиками та іншими службами. Вони регулювали рух, евакуйовували людей і допомагали розбирати завали.

Також правоохоронці надавали постраждалим домедичну та психологічну допомогу. Роботи на місцях влучань тривали відразу після удару.

За даними Львівської міської ради, станом на ранок 31 липня у лікарнях Львова залишаються восьмеро постраждалих. Семеро людей доправили до медзакладів одразу після обстрілу, ще один пацієнт потрапив до лікарні цієї ночі. Чоловік отримав травми під час розбирання завалів на місці ракетного удару. Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як середньої важкості та стабільний. Один постраждалий перебуває у важкому, але стабільному стані.