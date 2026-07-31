Масована атака дронів на Росію: під ударом НПЗ та склади Wildberries

У ніч проти 31 липня вибухи лунали у Волгограді, Казані, Зеленодольську, Нижньокамську та Каспійську. Під атакою могли опинитися НПЗ “Лукойл-Волгограднафтопереробка”, заводи “ТАНЕКО” і “ТАІФ-НК”, два логістичні центри Wildberries та район морського порту в Дагестані.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на результати OSINT-аналізу.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок атаки пошкоджено кілька будинків. Пожежі виникли на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу на півдні міста та у складських приміщеннях Дзержинського району. П’ятьох постраждалих госпіталізували, ліквідація займань триває.

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За попередніми даними, одним з атакованих об’єктів був логістичний центр Wildberries площею понад 48 тисяч кв. метрів.

У Wildberries заявили, що людей евакуювали, попередньо серед працівників постраждалих немає, а приймання та відвантаження товарів перенесли на інші об’єкти.

Крім того, місцеві жителі повідомляли про можливу атаку на НПЗ “Лукойл-Волгограднефтепереработка”. Офіційного підтвердження влучання саме по заводу на момент публікації не було.

Ранок у Нижньокамську та Волгограді 31 липня / Фото: Exilenova+

Вранці вибухи також чули жителі Казані та передмістя. За попередніми даними, у Зеленодольському районі Татарстану під удар потрапив ще один логістичний центр Wildberries, над будівлею після атаки було видно задимлення.

У Нижньокамську в Татарстані місцеві жителі повідомили про понад 30 вибухів і сильне горіння факела на одному з НПЗ. Чи стало це наслідком атаки дронів або звичайним технологічним процесом, наразі невідомо; в одній промисловій зоні міста розташовані заводи “ТАНЕКО” та “ТАІФ-НК”.

Про атаку безпілотників повідомляли й жителі Каспійська в Дагестані. Інформації про наслідки та можливі пошкодження там наразі немає.