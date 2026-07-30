Apple готує 12 змін для iPhone 18 Pro: що відомо до презентації

Apple може представити iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max у вересні 2026 року. Кардинальної зміни дизайну не очікується, однак нові флагмани можуть отримати більші батареї, продуктивніший чип, оновлені камери та зменшений Dynamic Island.

Про це пише MacRumors, зібравши основні витоки та прогнози аналітиків щодо наступного покоління смартфонів Apple.

За даними видання, цього року компанія може вперше перейти до дворівневого графіка випуску iPhone. Восени очікуються iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone, який неофіційно називають iPhone Ultra. Базовий iPhone 18, iPhone Air 2 та iPhone 18e нібито вийдуть навесні 2027 року.

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Дизайн без радикальних змін

Зовні iPhone 18 Pro, ймовірно, буде схожим на iPhone 17 Pro. Очікується збереження блоку з трьома камерами, розташованими трикутником, хоча його платформа може стати товстішою.

Розміри екранів також, за чутками, не зміняться: 6,3 дюйма для iPhone 18 Pro та 6,9 дюйма для Pro Max.

Водночас Apple може відмовитися від двоколірного оформлення задньої панелі та зробити перехід між склом і алюмінієвою рамкою менш помітним.

Більша батарея та важчий корпус

Однією з головних змін може стати збільшення ємності акумулятора. За даними китайських регуляторних документів, батарея iPhone 18 Pro Max може зрости приблизно на 500 мА·год порівняно з попередником.

Американська версія смартфона нібито отримає акумулятор на 5567 мА·год, тоді як у iPhone 17 Pro Max цей показник становив 5088 мА·год.

Через більшу батарею корпус Pro Max може стати товстішим, а вага пристрою — зрости приблизно до 243 грамів.

Менший Dynamic Island

Джерела поки розходяться в оцінках того, чи отримає iPhone 18 Pro систему Face ID під екраном.

Одні інсайдери стверджують, що Apple може повністю прибрати Dynamic Island, залишивши лише отвір для фронтальної камери. Інші очікують, що виріз збережеться, але стане значно меншим.

За одним із витоків, ширина Dynamic Island може скоротитися приблизно на 35% — з 20,7 до 13,5 мм. Остаточне рішення щодо конструкції екрана Apple, як повідомляється, ще не ухвалила.

Енергоефективніший дисплей

Флагманські моделі можуть отримати OLED-панелі з технологією LTPO+, яка має споживати менше енергії та точніше керувати яскравістю залежно від зовнішнього освітлення.

Постачальниками екранів, за попередніми даними, залишаться Samsung Display і LG Display.

Новий 2-нм чип A20 Pro

iPhone 18 Pro приписують процесор A20 Pro, виготовлений компанією TSMC за 2-нм технологією.

Очікується, що він буде приблизно на 15% швидшим і на 30% енергоефективнішим за чипи серії A19.

Apple також може використати нову технологію пакування, за якої оперативна пам’ять буде інтегрована ближче до процесора, графічного ядра та Neural Engine. Це може підвищити швидкість роботи Apple Intelligence і зменшити енергоспоживання.

Власний модем Apple

Частина моделей iPhone 18 Pro може отримати фірмовий модем C2, який стане наступником C1 та C1X.

Він має забезпечити вищу швидкість мобільного інтернету, кращу енергоефективність і підтримку mmWave 5G у США. Водночас американські версії смартфона можуть зберегти модеми Qualcomm, а C2 використовуватимуть на інших ринках.

Камери Samsung і змінна діафрагма

Samsung, за чутками, розробляє для iPhone 18 новий тришаровий сенсор зображення. Він має покращити швидкість роботи камери, зменшити шуми та розширити динамічний діапазон.

Це стало б помітною зміною, оскільки багато років основним постачальником сенсорів для камер iPhone була Sony.

Головна 48-мегапіксельна камера Pro-моделей також може вперше отримати змінну діафрагму. Вона дозволить фізично регулювати отвір об’єктива залежно від освітлення та глибини різкості.

Користувачі зможуть пропускати більше світла під час нічної зйомки або звужувати діафрагму для чіткіших кадрів у яскравих умовах.

Повноцінний інтернет через супутник

Apple нібито працює над підтримкою супутникових мереж 5G, які можуть забезпечити повноцінний доступ до інтернету без наземних базових станцій.

Наразі супутникові функції iPhone переважно обмежені екстреним зв’язком. У разі реалізації нової технології iPhone 18 Pro може стати одним із перших смартфонів Apple з повноцінним супутниковим передаванням даних.

Спрощена кнопка керування камерою

Apple також може змінити конструкцію Camera Control. Замість поєднання ємнісного та сенсора тиску компанія нібито залишить лише розпізнавання сили натискання.

Функціональність кнопки при цьому мають зберегти. Метою зміни називають зниження собівартості та витрат на ремонт.

Нові кольори

Серед можливих кольорів iPhone 18 Pro називають світло-блакитний, темно-вишневий, темно-сірий і сріблястий.

Apple також тестувала насичений червоний варіант. Водночас чорної версії, за одним із витоків, може не бути другий рік поспіль.

iOS 27 і оновлена Siri

Нові смартфони мають вийти з iOS 27, яка, за даними MacRumors, принесе найбільше оновлення Siri за всю історію асистента.

Очікується більш природне спілкування, розуміння контексту користувача та вмісту на екрані, пошук актуальної інформації в інтернеті, розширені інструменти для роботи з текстами й окремий застосунок для перегляду попередніх розмов.

Як і iPhone 17 Pro, нові моделі можуть отримати 12 ГБ оперативної пам’яті для повноцінної роботи функцій Siri AI та Apple Intelligence.