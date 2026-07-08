        Техно

        iPhone 18 Pro може стати помітно товщим за iPhone 17 Pro

        Сергій Бордовський
        8 Липня 2026 13:41
        читать на русском →
        iPhone 18 Pro може додати до 2 мм товщини через оновлену камеру / Фото: MacRumors
        iPhone 18 Pro може додати до 2 мм товщини через оновлену камеру / Фото: MacRumors

        За даними інсайдера Fixed Focus Digital, Apple збільшить товщину корпусу та блоку камер у новій Pro-лінійці, повідомляє MacRumors.

        Інсайдер стверджує, що iPhone 18 Pro збереже алюмінієву рамку, яку Apple почала використовувати в iPhone 17 Pro, і не повернеться до титану.

        За його даними, витік матеріалів від Tata вказує на збільшення товщини корпусу та заднього майданчика камер приблизно на 2 мм. Інсайдер додав, що фінальний показник товщини “справді буде дещо несподіваним”.

        Реклама
        Реклама

        Раніше Fixed Focus Digital уже повідомляв, що лінійка iPhone 18 Pro збереже корпус з алюмінієвого сплаву, який має “справді чудове” розсіювання тепла.

        Водночас він застерігав покупців щодо нових кольорів через проблеми зі знебарвленням і сколами покриття, які, за його словами, траплялися в окремих iPhone 17 Pro.

        За оцінкою інсайдера, загальна товщина моделей iPhone 18 Pro може становити приблизно 9,9-10,9 мм. Для порівняння, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max мають товщину 8,75 мм.

        Окремі макети, які зʼявлялися раніше, також вказували на збільшення блоку камер iPhone 18 Pro Max — до 11,54 мм проти 11,23 мм у iPhone 17 Pro Max.

        За даними MacRumors, збільшення товщини може бути повʼязане з оновленою системою основної камери. Очікується, що iPhone 18 Pro стане першим смартфоном Apple зі змінною діафрагмою.

        Такий компонент, за чутками, коштуватиме Apple на 50% дорожче, ніж нинішній обʼєктив із фіксованою діафрагмою. Виробництво нового модуля нібито вже нарощують постачальники, зокрема LG Innotek і Sunny Optical.

        Очікується, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max представлять у вересні разом із першим складаним iPhone від Apple.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov