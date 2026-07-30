На Харківщині розширили обов’язкову евакуацію: вона охопить дев’ять сіл

У Чугуївському районі Харківської області розширили зону обов’язкової евакуації через зростання інтенсивності російських обстрілів. Рішення стосується дев’яти сіл Старосалтівської громади, де нині проживають 865 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області за участі керівників поліції, ДСНС, військових та очільників районних військових адміністрацій.

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Які села підлягають евакуації

Обов’язкову евакуацію запровадили у таких населених пунктах Старосалтівської громади:

Дідівка;

Москалівка;

Кирилівка;

Паськівка;

Перківка;

Погоріле;

Середівка;

Томахівка;

Хотімля.

Для родин із дітьми евакуацію проводитимуть у примусовий спосіб.

За даними ОВА, у цих населених пунктах залишаються 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи.

Маршрути та місця проживання вже визначили

Синєгубов повідомив, що для мешканців уже підготували маршрути евакуації та місця тимчасового проживання у безпечніших громадах області.

«Закликаємо мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою, зберегти життя та евакуюватися до більш безпечних громад області», — заявив начальник Харківської ОВА.

До організації евакуації залучені громади, правоохоронці, рятувальники та волонтери.