На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з двох населених пунктів

У Дніпропетровській області запровадили обов’язкову евакуацію для мешканців Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. З цих населених пунктів раніше вже вивезли дітей, тепер небезпечні території мають залишити дорослі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За словами Олександра Ганжі, у двох населених пунктах, де запроваджено обов’язкову евакуацію, наразі залишається понад 6,5 тисячі людей.

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Спочатку евакуйованих прийматимуть транзитні центри, яких у Дніпропетровській області функціонує п’ять. Там люди зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу, а також продуктові й гігієнічні набори.

За потреби для переселенців підбиратимуть варіанти подальшого розселення. Місця для проживання внутрішньо переміщених осіб є як у більш безпечних районах Дніпропетровщини, так і в інших регіонах України.