        Суспільство

        На Дніпропетровщині оголосили обов’язкову евакуацію ще з двох населених пунктів

        Галина Шподарева
        10 Липня 2026 15:56
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        Евакуація цивільних / Фото: Поліція Дніпропетровщини
        Евакуація цивільних / Фото: Поліція Дніпропетровщини

        У Дніпропетровській області запровадили обов’язкову евакуацію для мешканців Васильківки Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. З цих населених пунктів раніше вже вивезли дітей, тепер небезпечні території мають залишити дорослі.

        Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

        За словами Олександра Ганжі, у двох населених пунктах, де запроваджено обов’язкову евакуацію, наразі залишається понад 6,5 тисячі людей.

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        Спочатку евакуйованих прийматимуть транзитні центри, яких у Дніпропетровській області функціонує п’ять. Там люди зможуть отримати грошову, юридичну, психологічну та медичну допомогу, а також продуктові й гігієнічні набори.

        За потреби для переселенців підбиратимуть варіанти подальшого розселення. Місця для проживання внутрішньо переміщених осіб є як у більш безпечних районах Дніпропетровщини, так і в інших регіонах України.


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