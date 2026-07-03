На Харківщині розширили зону евакуації

У Харківській області розширили зону евакуації цивільного населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за участі керівників регіональних відомств, правоохоронців, рятувальників, військових і начальників районних військових адміністрацій.

За словами Синєгубова, рішення ухвалили з урахуванням можливого загострення безпекової ситуації у прикордонних та прифронтових громадах.

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У Шевченківській громаді запроваджено обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту. Йдеться про Аркадівку, Богодарівку, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівку, Горожанівку, Грозу, Журавку, Зорянське, Іванівку, Колісниківку, Лелюківку, Максимівку, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівку, Огурцівку, Одрадне, Олександрівку, Олексіївку, Петрівку, Петропілля, Полтаву, Раївку, Сазонівку, Самарське, Семенівку, Ставище, Станіславку, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівку, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове.

У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з селищ Улянівка та Зарічне, а також сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.

У Дергачівській громаді обов’язкову евакуацію та обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб оголосили в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки та Лещенки.

Синєгубов закликав мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися.

Евакуація здійснюватиметься у тісній взаємодії з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Особливу увагу приділятимуть родинам з дітьми та маломобільним людям.

Евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де вони зможуть отримати необхідну підтримку, зокрема продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу.